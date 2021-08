DGAP-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Joint Venture

Deutsche Familienversicherung bestätigt alle Jahresziele für 2021 nach 24% Wachstum im ersten Halbjahr (News mit Zusatzmaterial)



12.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gebuchte Bruttoprämien wachsen im ersten Halbjahr um 24 %

Neugeschäft entwickelt sich mit Prämienvolumen von rund 14 Mio. EUR plangemäß

Nettoverlust deutlich reduziert auf 0,7 Mio. EUR

Erfolgreicher Marktauftakt in Österreich

Neue Kooperationen u.a. mit Volkswagen Bank GmbH

Produktinnovation "DFV-KombiSchutz" bildet die Basis für geplantes Globalprodukt

Gründung eines IT-Joint Venture mit Highttech Start-up STTech GmbH aus München

Positive Entwicklung bei der externen Überprüfung der Kalkulationsgrundlage der Pflegezusatzversicherung

Alle Jahresziele 2021 bestätigt; neue Produkte und Ausbau des Vertriebsmix

Frankfurt am Main, 12. August 2021 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("DFV", "Deutsche Familienversicherung"), das digitale Versicherungsunternehmen und ein in Europa führendes InsurTech, setzte ihren dynamischen Wachstumskurs auch im zweiten Quartal 2021 konsequent fort. Das Unternehmen ist aufgrund seines digitalen Geschäftsmodells von den Auswirkungen der COVID-19-Krise kaum betroffen und bestätigt alle Jahresziele 2021. "Wir werden 2021 ein ähnlich starkes Neugeschäft realisieren wie im vergangenen Jahr und alle kommunizierten Ziele erreichen. Saisonale Schwankungen sind normal und geben keinen Anlass zur Sorge. Die Tatsache, dass wir trotz der andauernden COVID-19-Krise um 24 % wachsen zeigt, dass unser digitales Geschäftsmodell funktioniert," kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Gebuchte Bruttobeiträge in der Sachversicherung steigen um 63,7 % Die DFV wächst weiter deutlich schneller als der Markt. Die gebuchten Bruttobeiträge legten im ersten Halbjahr 2021 um 24,2 % auf 66,7 Mio. EUR zu (H1 2020: 53,7 Mio. EUR). Während die Beiträge in der Krankenzusatzversicherung um 21,3 % anstiegen, betrug das Wachstum in der Sachversicherung im ersten Halbjahr 2021 erfreuliche 63,7 %. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der Konzernstrategie, die eine zunehmende Diversifizierung des Produktportfolios der DFV vorsieht, um das Unternehmen breiter aufzustellen. Demgemäß hat sich der Anteil der Sachversicherungen an den gebuchten Beiträgen im ersten Halbjahr 2021 von 6,8 % auf 8,9 % weiter erhöht. Seite 2 ► Seite 1 von 7



