Ørsted Q2 EBITDA Better Than Expected; Sees FY at Lower End of Guidance Autor: PLX AI | 12.08.2021, 07:59 | 37 | 0 | 0 12.08.2021, 07:59 | (PLX AI) – Ørsted Q2 EBITDA DKK 8,196 million vs. estimate DKK 7,850 million.

Q2 ROCE 13%

Q2 free cash flow DKK 1,605 million

Ørsted Full-year EBITDA guidance maintained despite low wind speeds

Ørsted currently expect the outcome in the low end of the guided range

Outlook FY investments DKK 39,000-41,000 million



