Eine Staatsfunk-Talkshow ohne Karl Lauterbach ist zwar grundsätzlich möglich, aber sinnlos. Das hat wohl auch Sandra Maischberger eingesehen, also saß Karl Lauterbach wieder da. Erster Eindruck: Er war beim Friseur, nachdem Hape Kerkeling in der letzten Maischberger-Sendung angemerkt hatte, bei den Haaren könnte Karl noch was machen. Zweiter Eindruck: Ihn nimmt niemand mehr ernst. Inzwischen

Der Beitrag Bei Maischberger: Karl Lauterbach wird selbst beim ÖRR zur Witzfigur erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Stephan Paetow.