LYNX Was ist mit dem Goldpreis los? Seit Juni wollen die Edelmetalle wie Gold nicht mehr so recht in Schwung kommen. Die Rallye, welche im April startete, wurde Mitte Juni abrupt beendet und der Aufwärtstrend war schnell dahin. Im Juli hatten die Bullen dann alle Karten in der Hand, doch aus dem Projekt „Rallye 2.0“ wurde nichts – ganz im Gegenteil.