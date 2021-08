Disclaimer

LYNX Hoch oder runter – Entscheidung in der Volkswagen Aktie steht bevor Seit Wochen blicken Anleger auf die neuesten Entwicklungen beim deutschen Automobilhersteller, doch so recht will sich die Volkswagen-Aktie derzeit nicht vom Fleck bewegen. Aktionäre wollen die aktuellen Kurse nicht nutzen, um aufzustocken und somit bleibt nach wie vor die Gefahr, dass der Boden möglicherweise nach unten gebrochen wird.