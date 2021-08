TUI mit erfolgreichem Neustart der Geschäftsaktivitäten / Cashflow im 3. Geschäftsquartal vor Finanzierungstätigkeit 320 Millionen Euro - erstmals in der Pandemie wieder positiv

Hannover (ots) - TUI mit erfolgreichem Neustart der Geschäftsaktivitäten / Cashflow im 3. Geschäftsquartal vor Finanzierungstätigkeit 320 Millionen Euro - erstmals in der Pandemie wieder positiv / 1,5 Millionen mehr Sommer-Buchungen, Buchungsdynamik nimmt deutlich zu, sobald Reisebeschränkungen fallen / Einsparziele aus globalem Effizienzprogramm bestätigt: Hälfte der 400 Millionen Euro jährlich bereits in 2021



- Nachfrage nach Urlaubsreisen bleibt hoch: seit Mai 1,5 Millionen zusätzliche Buchungen für Sommer 2021, insgesamt mehr als vier Millionen Gäste in aktueller Urlaubssaison

- Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit generiert Mittelzuflüsse: Cashflow vor Finanzierungstätigkeit im 3. Geschäftsquartal rund 320 Millionen Euro - erstmals seit Beginn der Pandemie wieder positiv

- Fast 70 Prozent aller TUI Pauschalurlaubsgäste nutzen die TUI App (+21 Prozentpunkte) - starker Trend zu mehr digitaler Interaktion mit den Gästen - Erfolgreiche Refinanzierungsmaßnahmen, Kreditfälligkeiten in Höhe von 4,7 Milliarden Euro bis Sommer 2024 verlängert

- CEO Joussen: "Die Kundennachfrage und Buchungsdynamik sind hoch, sobald Reise-Einschränkungen zurückgenommen werden. Die Zahlen für den Beginn des Sommergeschäftes sind erfreulich. Deutschland und kontinentaleuropäische Märkte zeigen hohe Nachfrage. In England wird sich das erst im 4. Quartal widerspiegeln. Das Geschäft kommt zurück und die Transformation der TUI zeigt deutlich Wirkung."



Die TUI hat in allen europäischen Märkten die Geschäftsaktivitäten erfolgreich wieder aufgenommen. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen bleibt ungebrochen hoch. Sobald in den Märkten Reisebeschränkungen fallen, nimmt die Buchungsdynamik deutlich zu. Insgesamt sind seit den Halbjahreszahlen im Mai rund 1,5 Millionen Buchungen eingegangen, für den Sommer 2021 verzeichnet der Konzern aktuell 4,2 Millionen Buchungen. Wie schon zuvor zeigt sich während der Pandemie ein deutlich verstärkter Trend zu Online-Buchungen. Auch im dritten Geschäftsquartal buchte mehr als die Hälfte der TUI Kunden ihren Urlaub online (52 Prozent). Darüber hinaus findet die Interaktion mit Gästen verstärkt digital statt, fast 70 Prozent aller TUI Pauschalreisegäste nutzen die TUI App (+21 Prozentpunkte).Neben den Balearen mit Mallorca gehören die griechischen Inseln, insbesondere Kreta und Rhodos, zu den beliebtesten Destinationen der TUI Gäste. Darüber hinaus sind auch der Inlandstourismus und Kreuzfahrten der Konzerngesellschaft TUI Cruises sowie die Hotel- und Clubmarken der TUI Group - RIU, TUI Blue und Robinson - gefragt. Im Berichtszeitraum waren 283 TUI Hotels geöffnet und acht Kreuzfahrtschiffe des Konzerns mit Gästen unterwegs. Mit dem positiven operativen Neustart generiert die TUI wieder Mittelzuflüsse. Im dritten Geschäftsquartal liegen diese höher als die laufenden Cash-Kosten, so dass erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ein positiver Cash-Flow vor Finanzierungstätigkeit in Höhe von rund 320 Millionen Euro verzeichnet wurde.