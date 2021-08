Alkaline Fuel Cell Power Corp. bietet Überblick über Technologie und Zielmarkt

Technologie stammt von der Europäischen Weltraumorganisation.

Auf Brennstoffzellen basierende Energiequelle, die mit reinem Wasser als einzigem Nebenprodukt keine CO 2 -Emissionen erzeugt.

Ideal geeignet für Privathaushalte und kleine bis mittelgroße Strommärkte.

Attraktive Herstellkosten für den europaweiten Heizkesselersatz aufgrund Abwesenheit von Edelmetallen.



Vancouver, British Columbia, 12. August 2021 - Alkaline Fuel Cell Power Corp. (NEO: PWWR) (Frankfurt: 77R, WKN: A3CTYF) ("AFCP" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von von alkalischen Brennstoffzellen-Wärme- und Energiesysteme für Wohn-, Industrie- und Gewerbemärkte beschäftigt, bietet heute einen Überblick über unsere Technologie und unsere Zielmärkte.

"Unsere wasserstoffbetriebene alkalische Brennstoffzellentechnologie ist so positioniert, dass sie ganz Europa eine Energiequelle bietet, die mit reinem Wasser als einzigem Nebenprodukt keine CO 2 -Emissionen erzeugt", kommentierte Jef Spaepen, CEO von AFCP. "Mit der ursprünglich von der Europäischen Weltraumorganisation stammenden Technologie ist es AFCP gelungen, eine kleinere und skalierbare Brennstoffzelle zu entwickeln, da weniger "Betriebsressourcen" verwendet werden und Edelmetalle abwesend sind, zu denen hochwertige, hochpreisige Metalle der Platingruppe zählen. Infolgedessen wird AFCPs Technologie von kosteneffektiven Lieferketten und einer Produktion profitieren, die ein äußerst wettbewerbsfähiges Produkt für den Heizkesselersatz in ganz Europa darstellt. Wir sind hervorragend positioniert für private und kleine bis mittelgroße Strommärkte in Europa und weltweit. Während die Regierungen die CO 2 -Emissionsvorschriften verschärfen, bereiten wir uns darauf vor, mit einer Brennstoffzelle für die Massen zu reagieren, die sich ideal für den Heizkesselersatz eignet."