5 extrem beliebte Aktien, die man im August unbedingt meiden sollte

AMC Entertainment

Die Aktie der Kinokette AMC Entertainment (WKN: A1W90H) dürfte sich noch oft auf Listen wie dieser finden.

Der Grund, die Finger von AMC zu lassen, ist einfach zu verstehen: Die Bewertungen ergeben keinen Sinn. Obwohl AMC in der Lage war, etwa 2,2 Mrd. US-Dollar an Kapital zu beschaffen, hat das Unternehmen immer noch mit Schulden in Höhe von über 5,4 Mrd. US-Dollar zu kämpfen (Stand: Ende März), hat 473 Mio. US-Dollar an aufgeschobenen Mietverpflichtungen und hat mit mehreren Milliarden Dollar an verbleibenden Mietverpflichtungen zu kämpfen. Mit mehr als 513 Millionen ausstehenden Aktien hat AMC seine genehmigten Aktienemissionen effektiv gedeckelt und muss daher seine Schulden mit Barmitteln zurückzahlen, die es schlicht nicht hat. Der Wert der 2026 und 2027 begebenen Anleihen des Unternehmens, die sich zusammen auf über 1 Mrd. US-Dollar belaufen, ist in letzter Zeit stark gesunken. Das deutet darauf hin, dass ein Konkurs weiterhin möglich ist.

Hinzu kommt, dass AMCs Kerngeschäft weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen hat, der nicht nachlässt. Das zu AT&T gehörende Unternehmen Warner Bros. kündigte kürzlich Pläne an, zehn neue Filme am ersten Tag des Jahres 2022 gleichzeitig auf HBO Max und in den Kinos zu zeigen. Warner Bros. wies auch darauf hin, dass die Exklusivität für einige Filme von der normalen Frist von 90 Tagen auf 45 Tage halbiert werden soll. Zählt man den seit 19 Jahren anhaltenden Rückgang der Kinokartenverkäufe dazu, wird deutlich, dass AMCs Probleme sehr ernst sind.