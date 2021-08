BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Thyssenkrupp nach der Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Beim Ausblick in puncto Gewinn- und Barmittelentwicklung (Free Cashflow) hinke der Industrie- und Stahlkonzern den Wettbewerbern immer noch hinterher, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Thyssenkrupp gehe zudem von relativ stabilen Stahlpreisen aus, er selbst jedoch rechne mit nachgebenden Preisen./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 17:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.