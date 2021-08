Anlegerverlag BioNTech – Die Party beginnt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.08.2021, 08:52 | 57 | 0 | 0 12.08.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 312,40 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu BioNTech erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund siebenundzwanzig Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 396,90 EUR. Die Spannung bei BioNTech ist also auf dem Siedepunkt. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 150,33 EUR verläuft. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends. Fazit: BioNTech kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.





