GRAMMER AG setzt positive Geschäftsentwicklung trotz herausforderndem Umfeld fort



- Umsatz der GRAMMER Gruppe mit einem Plus von 32,2 % deutlich über dem Vorjahresniveau



- Region APAC mit dem stärksten Wachstum, Commercial Vehicles wächst weiterhin überproportional in allen Regionen



- Geschäftsentwicklung in AMERICAS und EMEA durch kundenseitige Werksschließungen infolge der Lieferengpässe bei Halbleitern sowie gestiegene Rohstoffpreise beeinträchtigt



- Operatives EBIT verbessert sich trotz dieses herausfordernden Umfeldes deutlich auf 32,4 Mio. EUR



- Ausblick für das Gesamtjahr 2021 bestätigt



Ursensollen, 12. August 2021 - Der Umsatz der GRAMMER Gruppe lag im ersten Halbjahr 2021 bei 972,5 Mio. EUR (01-06 2020: 735,8 Mio. EUR), was einer Erhöhung von 32,2 % im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht. Während die ersten sechs Monate des Vorjahres maßgeblich durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt waren, setzte sich die anschließende Erholung der Geschäftsentwicklung auch im ersten Halbjahr 2021 fort. Gegenüber dem Vorjahr entwickelte sich der Umsatz in allen Regionen sehr positiv, wobei APAC mit einem Umsatzplus von 43,0 % auf 206,5 Mio. EUR (01-06 2020: 144,4 Mio. EUR) die stärkste Verbesserung verzeichnete. In der Region EMEA erholte sich der Umsatz im ersten Halbjahr um 28,0 % auf 562,0 Mio. EUR (01-06 2020: 439,2 Mio. EUR), während AMERICAS ein Umsatzwachstum von 33,2 % auf 247,2 Mio. EUR (01-06 2020: 185,6 Mio. EUR) vermeldete. Weltweit verzeichneten beide Divisionen einen Anstieg der Umsätze - Automotive um 28,9 % und Commercial Vehicles um 38,9 %.



Deutliche Ergebnisverbesserung



Die positive Umsatzentwicklung, ein vorteilhafter Produktmix sowie die planmäßige Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen führten zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses der GRAMMER Gruppe. So belief sich das operative EBIT im ersten Halbjahr 2021 auf 32,4 Mio. EUR (01-06 2020: -45,7 Mio. EUR), was einer operativen EBIT-Rendite von 3,3 % (01-06 2020: -6,2 %) entspricht. Es wurde neben einmaligen Aufwendungen aus dem Unternehmensverkauf in Spanien in Höhe von 4,5 Mio. EUR und direkt zurechenbaren Kosten für Corona-Schutz- und Handlungsmaßnahmen von 2,3 Mio. EUR um positive Wechselkurseffekte von 2,2 Mio. EUR bereinigt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf 27,8 Mio. EUR (01-06 2020: -53,0 Mio. EUR).