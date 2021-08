Biontech – warum klappt dieser Trade?

Liebe Leser, Liebe Leser, Biontech und Moderna kommen voll unter die Räder am Mittwoch. Wir raten, da die Aktien nun kurz nach 21 Uhr wirklich nach Tagestief riechen – KONTER Trade. Auf 5% Erholung, mit den bei uns im Börsendienst vorgestellten Hebeln 5. 25% mitnehmen – das ist das Ziel. Raus? Am besten Donnerstag früh, wenn es passt. (UPDATE Donnerstag 9 Uhr: 20! EUro über US-Einstieg ist Biontech schon.. Wir erklären in einem SPEZIAL AUDIO jetzt unseren Abonnenten im TURBO-Dienst, warum der Trade klappt und wie man ihn wiederholen kann…- jetzt bei uns…)

Dazu erörtern wir im Dienst heute die Frage – kommt Biontech in den DAX und wie investiert man gerade bei Biontech, Novovax, Curevac oder Moderna? All das gibt es heute in unserem IMPFSTOFF-Spezial in unserem Börsendienst. Denn – am Mittwoch Nachmittag brechen die Impfaktien auf breiter Front ein. Überfällig, wenn wir unsere Sentiment-Daten bemühen. Die Auswertung zeigte schon am Montag – feuerrote Überhitzung. Hier geht es zum Abo - und zu allen Infos zu unseren Diensten unter www.feingold-academy.com/boersendienst