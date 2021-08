Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, Laptops und Datencentern. Am 27. Juli präsentierte AMD seine Bilanz für das zweite Quartal 2021 und präsentierte Zahlen, die man normalerweise nur von Start-ups gewohnt ist. In diesem Quartal wurde der Umsatz im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 99 Prozent auf 3,85 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt. Der Nettogewinn belief sich auf 710 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 0,58 Dollar zur Folge hatte. Im Q2 2020 belief sich der Nettogewinn noch auf 157 Millionen US-Dollar. Treiber dieser exzellenten Zahlen war die gesteigerte Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten.

.

Zum Chart

.

In den Tagen nach der Veröffentlichung der Zahlen am 27. Juli 2021 nach Börsenschluss reagierte auch der Kursverlauf mit beträchtlichen Zuwächsen. Vom 28. Juli bis zum 4. August konnte eine Kurssteigerung in der Spitze von 37 Prozent eingefahren werden. Aktuell sorgten Gewinnmitnahmen für eine Abkühlung des Kursverlaufes und die Notierung sank von 122,49 US-Dollar auf 107,79 US-Dollar am gestrigen Handelstag. Klar ist, dass die phänomenalen Quartalszahlen die Kursentwicklung aus der Seitwärtsrange katapultierten, nachdem die obere Begrenzung bei 98,23 US-Dollar unmittelbar nach der Veröffentlichung der Q2 Zahlen überwunden wurde. Damit wurde eine Seitwärtsrange geknackt, welche die Marktteilnehmer seit August 2020 beschäftigte. Die Multiples sind aber aufgrund dieser Zahlen auch in lichte Höhen gestiegen. So beträgt das erwartete KGV 22/23 noch immer 37,47, nachdem der Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar im Geschäftsjahr 2018/19 noch 0,25 Euro betrug und in weiterer Folge in 2022/23 2,44 Euro betragen sollte. Alles in Allem eine geplante Steigerung von 876 Prozent. Mittlerweile spielen die Produkte von AMD an der vordersten technologischen Front, was dem Unternehmen auch in naher Zukunft Wachstum verleihen sollte.