Halbjahresbericht 2021 / KSB steigert Auftragseingang, Umsatz und EBIT deutlich

- Auftragseingang und Umsatz am oberen Ende der Erwartung - Deutliche Ergebnissteigerung (EBIT) zu Vorjahren

- Restrukturierung der Muttergesellschaft trägt zur Ergebnissteigerung bei - Zuversichtlicher Ausblick auf das zweite Halbjahr



Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB ist sehr gut in das erste Halbjahr gestartet. Getragen von einer deutlichen Erholung der Weltwirtschaft, nachgeholten Investitionen bei den Kunden sowie den Erfolgen aus der Neuausrichtung auf Märkte stiegen Auftragseingang und Umsatz deutlich und liegen fast auf dem Niveau des sehr guten Jahres 2019. Unterstützt durch das Ergebnissteigerungsprogramm in der Muttergesellschaft KSB SE & Co. KGaA übertraf das erzielte Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) das Niveau der beiden Vorjahre.