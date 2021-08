Modern Meat kündigt Markteinführung seines neuesten pflanzlichen Produkts, Modern Breakfast Sausage, an, das auf die Multi-Milliarden-Dollar-Fastfood-Industrie abzielt

VANCOUVER, BC, 12. AUGUST 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant-Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein prämierter Hersteller von pflanzlichen Nahrungsmitteln, gibt bekannt, dass Modern Meat, seine Abteilung für Fleischalternativen, einen neuen Breakfast Patty (Frühstücksbratling) entwickelt hat, der das Unternehmens-Portfolio an pflanzlichen Gourmet-Fleischalternativen ergänzt. Das Modern Breakfast Sausage ist jetzt begrenzt in ausgewählten Gastronomiebetrieben in ganz Kanada als Teil eines Pilotprojekts für die geplante Fast-Food-Expansion erhältlich.