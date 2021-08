Neue Rekorde am Aktienmarkt trotz anhaltend hoher Inflation

Die Inflationsdaten aus den USA waren gestern eindeutig das wichtigste Ereignis für die Märkte.

Kurioserweise kam es nach Veröffentlichung der Daten zu einem Kursanstieg an den Aktienmärkten. Und diesen kann ich mir aktuell eigentlich nur damit erklären, dass derzeit sowieso alles ein Kaufgrund für Anleger ist. Denn da die Inflation etwas höher ausgefallen ist als vom Markt erwartet, wären eigentlich eher fallende Aktienkurse zu erwarten gewesen, weil eine anhaltend hohe Inflation dazu führen wird, dass die US-Notenbank tendenziell früher den Fuß vom geldpolitischen Gaspedal nehmen wird. Und das ist eigentlich bearish zu werten.

Neue Belastungen für die globalen Lieferketten

Zumal es derzeit weitere preistreibende Faktoren gibt, die gegen das Mantra der Notenbanken einer nur vorübergehend höheren Inflation sprechen. So hat in China erneut ein Containerhafen seinen Betrieb einstellen müssen, nachdem bei einem Mitarbeiter eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Und dies dürfte zu neuen Störungen in den ohnehin schon global angespannten Lieferketten führen. Zumal es sich im aktuellen Fall um den nach Shanghai zweitgrößten Containerhafen handelt.

Im Mai und Juni hatte die Corona-bedingte zeitweise Schließung des chinesischen Handelshafens Yantian der deutschen Wirtschaft zufolge schon gravierendere Folgen für die globalen Lieferketten als zuvor die Schiffshavarie im Suezkanal.

USA fordern sinkende Ölpreise

Kein Wunder also, dass die US-Regierung jüngst für eine steigende Öl-Produktion der OPEC+ geworben hat. Denn durch ein steigendes Angebot könnten die bereits etwas zurückgekommenen Ölpreise weiter sinken, was sich dämpfend auf die Inflation und stärkend auf die Wirtschaft auswirken könnte. Was die Märkte schließlich überhaupt nicht gebrauchen können, ist eine stockende Konjunkturerholung bei gleichzeitig stark steigenden Preisen, was mithin zu einer sogenannten Stagflation führen könnte, also einer stagnierenden Wirtschaft bei hoher Inflation.