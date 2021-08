Unter der Oberfläche der Aktienmäkte zeigen sich interessante Entwicklungen: so scheint der Bereich Value wieder die Nase vorne zu haben, während der Tech-Sektor eher schwächelt. Der Nasdaq sieht derzeit charttechnisch a

Unter der Oberfläche der Aktienmäkte zeigen sich interessante Entwicklungen: so scheint der Bereich Value wieder die Nase vorne zu haben, während der Tech-Sektor eher schwächelt. Der Nasdaq sieht derzeit charttechnisch am Schlechteesten aus und könnte zeitnah seinen Aufwärtstrend verlassen. Spielen die Aktienmärkte bereits das Tapering der Fed? Inzwischen scheint immer wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank im September die Reduzierung der Anleihekäufe ankündigen wird. Das könnte zyklischen Aktien entgegen kommen - vielleicht ist es kein Zufall, dass der riesige Vermögensverwalter Blackrock nun empfiehlt, europäische Aktienmärkte (die viel weniger Tech enthalten) zu favorisieren gegenüber den US-Märkten. Heute im Fokus die US-Erzeugerpreise..

