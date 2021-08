Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund siebenundzwanzig Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 396,90 EUR. Bei BioNTech geht es jetzt also um viel!

Anleger, die von BioNTech nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Bei BioNTech geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.