Hamburg (ots) -



- Auftragseingang: 2,42 Mrd. EUR / +34%

- Umsatz: 1,99 Mrd. EUR / +10%

- EBIT: 169 Mio. EUR / +78%, EBIT-ROS: 8,5%

- Ergebnis nach Steuern: 121 Mio. EUR / +102,7%

- Nettoguthaben: 260 Mio. EUR / +66 Mio. EUR ggü. Ende 2020

- Prognose 2021 bestätigt



Die Jungheinrich AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021. Der

Auftragseingang hat sich aufgrund der sehr guten Marktentwicklung im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum positiv entwickelt und erreichte 2,42 Mrd. EUR (Vorjahr:

1,81 Mrd. EUR). Haupttreiber des gestiegenen Umsatzes mit 1,99 Mrd. EUR (Vj.:

1,80 Mrd. EUR) war das Neugeschäft mit höheren Produktionsvolumina bei

Fahrzeugen sowie guten Zuwächsen bei den Automatiksystemen. Mit einem EBIT von

169 Mio. EUR (Vj.: 95 Mio. EUR), einem EBT von 165 Mio. EUR (Vj.: 82 Mio. EUR)

sowie einem Ergebnis nach Steuern von 121 Mio. EUR (Vj.: 60 Mio. EUR) lagen die

Ergebnisgrößen spürbar über dem Vorjahr. Das Nettoguthaben lag zum

Berichtsstichtag bei 260 Mio. EUR (Ende 2020: 194 Mio. EUR). Die am 22. April

2021 erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2021 wird bestätigt.





Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich AG: "Das erste Halbjahr2021 verlief für Jungheinrich wie erwartet sehr gut. Dies zeigt sichinsbesondere im starken Auftragseingang, ebenso konnten wir unsereProfitabilität deutlich steigern. Die Corona-Pandemie managen wir weiterhinerfolgreich. Die Folgen der weltweit angespannten Lage in den globalenLieferketten auf den Konzern konnten dank unseres effektiven Supply ChainManagements gering gehalten werden. Gleichzeitig setzen wir konsequent unsereStrategie 2025+ um. Auf den weiteren Jahresverlauf blicken wir positiv."Entwicklungen Januar bis Juni 2021Marktentwicklung FlurförderzeugeDas Weltmarktvolumen für Flurförderzeuge ist im ersten Halbjahr 2021 gegenüberdem Vorjahreszeitraum besonders stark gewachsen, da alle Regionen einen sehrdeutlichen Nachfrageanstieg verzeichnen konnten. In Europa stiegen dieBestellungen im Berichtszeitraum, vorrangig getrieben durch die Nachfrage nachlagertechnischen Geräten, sehr deutlich an.Geschäftsentwicklung von JungheinrichInsbesondere der starken Nachfrage in Europa folgend, stieg derstückzahlbezogene Auftragseingang, der die Bestellungen für Neufahrzeugeeinschließlich der für Mietgeräte enthält, im ersten Halbjahr 2021 um 51 Prozentauf 81,3 Tsd. Fahrzeuge (Vj.: 53,9 Tsd. Fahrzeuge).Der wertmäßige Auftragseingang, der alle Geschäftsfelder - Neugeschäft, Mieteund Gebrauchtgeräte sowie Kundendienst - umfasst, übertraf im Berichtszeitraummit 2,42 Mrd. EUR den Vorjahreswert von 1,81 Mrd. EUR um 34 Prozent sehrdeutlich und reflektiert die sehr gute Marktentwicklung, insbesondere in Europa.