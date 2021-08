Die Erfolgsserie von Goliath Resources reißt nicht ab!

Die Erfolgsserie reißt nicht ab: Auch die siebte Bohrung, mit der Goliath Resources ( WKN A2P063 / TSXV GOT ) die Surebet-Zone auf seinem Golddigger-Projekt im „Goldenen Dreieck“ von British Columbia testet, liefert einmal mehr einen sehr mächtigen Abschnitt – 48,2 Meter – ausgedehnter Quarzsulfidadern, der rund 600 Meter nördlich des zweiten Bohrstandorts North of Cliff nachgewiesen wurde.

Die jetzt gemeldete Bohrung GD21-007 war bereits das zweite, vom Bohrstandort North Showing, mit einem anderen Winkel, abgeteufte Bohrloch, nach GD21-006 mit 61,5 Metern, und wies Quarzsulfidadern, Brekzien und ähnliches Stokwerk auf wie GD21-006.

Wie Goliath zudem meldete, erbrachte eine Analyse mit einem tragbaren XRF-Gerät unter anderem 2.293 g/t Silber, 0,09% Kupfer, 0,20% Zink und 1,68% Blei. Das ist unserer Ansicht nach schon einmal sehr ermutigend, auch wenn XRF-Daten nicht so verlässlich sind wie Standardanalyseverfahren. Die Bohrkerne der polymetallischen Vererzung in den fünf Bohrungen des Cliff-Standorts und nun der zwei Bohrungen des North-Standorts sind zur Analyse ins Labor geschickt worden und laut Goliath sollen die ersten Ergebnisse in Kürze fertiggestellt sein!

Mit GD21-06 und jetzt GD21-007, die rund 600 Meter nördlich des North of Cliff-Standorts durchgeführt wurden, bestätigt Goliath aus Ausmaß und die Orientierung der Sulfidvererzung, die zudem in alle Richtungen offenbleibt. Das Unternehmen wird nun mindestens vier weitere Bohrungen am North-Standort vornehmen und auch an den Showings Lower und Upper Waterfall, Main und Central von Surebet weitere Bohrung durchführen, um den an der Oberfläche auftretenden Streichen von rund 1.000 Metern zu testen. Hinzu kommen Bohrungen, mit denen man die Vererzungsstruktur im Abfallen im Ausmaß von 500 Metern testen will.

Angesichts der bislang beobachteten polymetallischen Vererzung bringt Goliath zudem jetzt ein zweites Bohrgerät zum Einsatz, um so schnell wie möglich voranzukommen. Insgesamt sind Bohrungen von rund 5.000 Meter Länge geplant, mit denen das Unternehmen Surebet sowohl entlang des Streichens als auch in die Tiefe untersuchen will.

Interessant ist auch, dass eine jüngste geflogene geophysikalische Untersuchung und ein 3D-Magnetikmodell ein magnetisches Hoch im Westen und unterhalb der Surebet-Zone aufzeigen, was auf eine Intrusion hindeutet, die als Quelle für dieses ausgedehnte System hochgradiger Gold- und Silbervererzung dienen könnte.

Fazit: Auch mit der siebten Bohrung bestätigt Goliath Resources die massive Vererzung der polymetallischen Surebet-Zone und deutet einmal mehr an, dass man hier etwas ganz Großem auf der Spur sein könnte. Die XRF-Ergebnisse weisen zudem darauf hin, wo die Reise bezüglich der Metallgehalte hingehen könnte. Wir sind jetzt vor allem aber auf die ersten Analyseergebnisse aus dem Labor gespannt, die laut Goliath ja bereits in Kürze vorliegen sollten!



