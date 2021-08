Der Nutzfahrzeughersteller Iveco baut seit 1975 Lkw, Transporter, Busse und Camper. Zusätzlich bedient er den europäischen Freizeitfahrzeugmarkt: Wohnmobile vieler namhafter Hersteller nutzen Iveco-Chassis und -Motoren.

Neben dem Automobilkonzern Fiat Chrysler (FCA, jetzt Stellantis) bildet der italienische Autobauer Iveco als Teil des FCA-Schwesterkonzerns CNH Industrial den Mittelpunkt des Wohnmobil-Dieselskandals. Auch Iveco soll die Abgasreinigung in seinen Dieselmotoren so manipuliert haben, dass sie nur im Prüfmodus EU-Abgasgrenzwerte einhalten.

Unter dem Verdacht der Abgasmanipulation stehen die Kastenwagen-Modelle Daily Hi-Matic und Daily 4X4 sowie der mittelschwere Lkw Eurocargo – Modelle, auf die Freizeitfahrzeughersteller zum Aufbau ihrer Reisemobile häufig zurückgreifen. Auch die 2010 in Oberfranken gegründete Morelo Reisemobil GmbH, die seit 2017 Teil der Knaus Tabbert AG ist, nutzt zum Bau ihrer Camper vor allem Chassis von Iveco.

Wohnmobile mit manipulierten Dieselmotoren stoßen zu viele Schadstoffe aus, weshalb sie grundsätzlich nicht zulassungsfähig sind. Den Verbrauchern drohen Fahrverbote, Stilllegungen und enorme Wertverluste. Insbesondere Morelo-Reisemobilhalter dürfte dies hart treffen, hat sich der Hersteller doch auf den Bau von Luxus-Wohnmobilen für den europäischen Markt spezialisiert. Abgasmanipulierte Camper lassen sich nur noch für einen Bruchteil ihres eigentlichen Wertes verkaufen.

Ein Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) im Februar 2021 ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Iveco bei seinen Fahrzeugen die Abgasreinigung manipuliert. Der Rückruf betraf den oft als Camper-Chassis eingesetzten Transporter Iveco Daily VI mit 2,3- und 3,0-Liter-Dieselmotor (78 und 150 kW) aus den Baujahren 2015 bis 2019. Bei den betroffenen Fahrzeugen soll ein Software-Update aufgespielt werden, das wahrscheinlich dazu dient, eine illegale Abschalteinrichtung zu beseitigen.

Wie aus dem Pkw-Abgasskandal bekannt, können sich derartige Software-Updates negativ auf den Motor auswirken. So kann sich die Motorleistung verschlechtern oder der Kraftstoffverbrauch steigt. Bislang ist der Rückruf des KBA noch nicht behördlich verpflichtend, sodass Fahrzeughalter diesem nicht nachkommen müssen. Doch oft ist ein freiwilliger Rückruf die Vorstufe einer verpflichtenden Maßnahme. Folgen Halter dieser nicht, droht der Entzug der Straßenzulassung.

Manipulierte Wohnmobil-Dieselmotoren bei Iveco Daily und Eurocargo

Diese Dieselmotoren, die unter anderem aus der sogenannten Light Duty- / Heavy Duty-Reihe stammen, wurden von Fiat und Iveco verbaut und stehen im Verdacht, mit Betrugssoftware zur Abgasmanipulation ausgestattet zu sein:

1,3 Liter Multijet / 1,3 Liter 16V Multijet

1,6 Liter / 1,6 Liter Multijet

2,0 Liter / 2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter / 2,3 Liter Multijet / 2,3 Liter Multijet II

3,0 Liter

110 Multijet / 115 Multijet / 150 Multijet / 180 Multijet

Morelo-Reisemobile: Baureihen mit möglicherweise manipuliertem Iveco-Dieselmotor

Nach bisherigen Erkenntnissen hat Iveco abgasmanipulierte Dieselmotoren zwischen 2014 und 2019 verbaut. Morelo-Camper mit Iveco-Fahrgestell, die in diesem Zeitraum gebaut wurden und die Abgasnorm Euro 5 oder Euro 6 aufweisen, können mit einer illegalen Abschalteinrichtung versehen sein. Die Tabelle zeigt möglicherweise im Wohnmobil-Dieselskandal verstrickte Reisemobilbaureihen der Marke Morelo und auf welche Fahrzeugmodelle diese aufgebaut sein können:

Morelo-Wohnmobilbaureihen Basisfahrzeuge Morelo Empire Iveco Daily Morelo Home Iveco Daily Morelo Loft Iveco Eurocargo oder Iveco Daily Morelo Manor Iveco Eurocargo oder Iveco Daily Morelo Palace Iveco Eurocargo, Iveco Daily oder MAN TGL Morelo Palace Alkoven Iveco Eurocargo oder MAN TGL Morelo Palace Liner Iveco Eurocargo oder MAN TGL / Mercedes Benz Atego

Morelo-Reisemobilbesitzer haben Anspruch auf Schadensersatz

Zum Ausgleich des Wertverlusts ihres Morelo-Wohnmobils sollten Verbraucher ihren Anspruch auf Schadensersatz geltend machen. Befindet sich im Reisemobil eine unzulässige Abschalteinrichtung, kann der Fahrzeughalter den Camper nach erfolgreicher Schadensersatzklage an den Hersteller zurückgeben. Im Gegenzug erhält er den Kaufpreis erstattet. Alternativ können Verbraucher ihr Wohnmobil behalten und in der Regel einen Schadensersatz in Höhe von 20 bis 25 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises geltend machen.

Besonders lohnend für Reisemobilhalter ist, wenn die zweijährige Gewährleistungsfrist nach Kauf eines neuen Wohnmobils beim Händler noch nicht abgelaufen ist. Dann können sie ihr manipuliertes Reisemobil an den Händler zurückgeben und stattdessen ein neueres Modell ohne Schummelsoftware fordern. Für Gebrauchtwagen, die beim Händler gekauft wurden, beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

Wohnmobilhalter sollten schnell handeln und sich beraten lassen

Bereits 2018 haben die Medien eingehend über die Dieselmanipulationen bei Fiat Chrysler berichtet, weshalb die dreijährige Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gegenüber Fiat bereits Ende 2021 ablaufen könnte. Ob das auch für Iveco gilt, ist bislang unklar. Verbraucher sollten sich in jedem Fall schnellstmöglich anwaltlich beraten lassen.

