DAX bei 15.850 Punkten

In den vergangenen Monaten konnte der DAX im jeweiligen Monatshoch bis zum Fibonacci-Fächer hochziehen, gab dann aber wieder ab. Ein Durchbruch über den Fibonnacci-Fächer gelang dem DAX bisher nicht. Auch am Vortag kam der DAX wieder deutlich vom Tageshoch zurück und ging bei 15.826 Punkten aus dem Handel. Dabei weiterhin unter dem steigenden Trendkanal im Tageschart. Allerdings auch über dem 10er-EMA, was ein Stärkesignal für den weiteren kurzfristigen Verlauf ist.

Aktuelle Lage