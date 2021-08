12.08.2021 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Public WoB-Index: Mit Rückschritt, Stagnation und geringem Zuwachs verfehlen öffentliche Unternehmen den Durchbruch bei der gleichberechtigten Teilhabe

- Bundesministerin Lambrecht: "Mit dem FüPoG II erhöhen wir den Druck auf Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung."



- FidAR-Präsidentin Schulz-Strelow: "Stagnation statt Ambition ist nicht hinnehmbar - öffentliche Unternehmen zeigen bei gleichberechtigter Teilhabe Ermüdungserscheinungen."



Berlin, 12.08.2021: Die öffentlichen Unternehmen treten bei der Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen weitgehend auf der Stelle. Zwar ist der Frauenanteil in den Aufsichtsgremien der 263 größten Beteiligungen von Bund und Ländern auf 34,7 Prozent gestiegen (2020: 32,2 %) und liegt knapp über der Quote in der Privatwirtschaft. Der Frauenanteil in den Top-Managementorganen stagniert dagegen und beträgt wie im Vorjahr 22 Prozent. Weiterhin veröffentlichen 48 (36,6 %) und damit über ein Drittel der zielgrößenpflichtigen 131 Bundes- und Länderbeteiligungen keine Zielgrößen zum Frauenanteil. Das sind die Ergebnisse des heute vorgestellten Public Women-on-Board-Index von FidAR mit Stand 01.01.2021.

Für zusätzlichen Druck sorgt die heute in Kraft getretene Novelle des Führungspositionengesetzes II: Eine feste Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsgremien, ein Mindestbeteiligungsgebot für das Top-Managementorgan in den Mehrheitsbeteiligungen des Bundes und eine sanktionsbewehrte Begründungspflicht für Zielgröße Null sind die wichtigsten Maßnahmen für bessere Gleichberechtigung. Allerdings sind nur 43 Bundesbeteiligungen von der Mindestbeteiligung betroffen. Davon haben 12 Unternehmen (27,9 %) kein weibliches Vorstandsmitglied. Eines davon - die Forschungszentrum Jülich GmbH - hat aktuell Zielgröße Null festgelegt. 74 Beteiligungen des Bundes fallen unter die Aufsichtsratsquote.