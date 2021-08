Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 7,70 auf EUR 7,90.

PNE hat Zahlen für das 2. Quartal veröffentlicht, die leicht über unseren Prognosen lagen und im Jahresvergleich höhere Gewinne auswiesen. Das unternehmenseigene Windparkportfolio erreichte im ersten Halbjahr eine Kapazität von 152 MW und wird stark wachsen, da sich derzeit sieben weitere Windparks (128 MW) im Bau befinden. Nach der Inbetriebnahme dürfte sich die Portfoliokapazität auf 280 MW im Jahr 2022e erhöhen. PNE hat in Q2 sowohl ihre Onshore-Wind- als auch ihre PV-Projektpipeline erweitert. Das Management bestätigte die EBITDA-Guidance für 2021 von 24-32 Mio. Euro. Angesichts eines EBITDAs von EUR13,2 Mio. im ersten Halbjahr und geplanter weiterer Projektverkäufe in Polen, den USA und Panama im zweiten Halbjahr halten wir die Guidance für gut erreichbar und bestätigen unsere Prognosen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem leicht erhöhten Kursziel von EUR7,90 (zuvor: EUR7,70). Wir bekräftigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 7.70 to EUR 7.90.

PNE has published Q2 figures which were slightly ahead of our forecasts and showed higher earnings y/y. The company's own wind farm portfolio reached a capacity of 152 MW in H1, and looks set to grow strongly as seven more wind farms (128 MW) are currently under construction. Once commissioned, these should increase the portfolio size to 280 MW in 2022E. PNE expanded both its onshore wind and PV project pipelines in Q2. Management confirmed 2021 EBITDA guidance of EUR24-32m. Given H1 EBITDA of EUR13.2m and planned further project sales in Poland, the US, and Panama in H2, we believe guidance is well within reach and confirm our forecasts. An updated sum-of-the-parts valuation yields a slightly higher price target of EUR7.90 (previously: EUR7.70). We reiterate our Add recommendation.



