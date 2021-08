E.ON-Aktie: Solide Zahlen, Dividendenaktie jetzt ein Kauf?

Grundsätzlich können wir an dieser Stelle an vielen Stellen von soliden Zahlen sprechen. Aber macht das die E.ON-Aktie auch zu einem Kauf? Eine interessante Frage, der wir heute etwas näher auf den Grund gehen wollen. Für den Moment benötigen wir dafür jedoch einen konkreteren Blick auf das Zahlenwerk.

Auch die E.ON -Aktie (WKN: ENAG99) hat inzwischen und im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Anlass genug, diese Aktie einmal in den Fokus zu rücken und zu schauen, wie sich der Versorger operativ denn eigentlich so entwickelt.

E.ON-Aktie: Starke Zuwächse bei wesentlichen Zahlen

Wie wir mit Blick auf die E.ON-Aktie und ihr frisches Zahlenwerk feststellen können, hat es an vielen Stellen solide Zuwächse gegeben. Alleine die Umsätze kletterten im Jahresvergleich und im ersten Halbjahr beispielsweise um 8 % auf 33,04 Mrd. Euro. Ein solides, wenngleich moderates Wachstum. Deutlich besser ist es jedoch, wenn wir die Ergebnisse der DAX-Aktie in den Fokus rücken.

E.ON kam im ersten Halbjahr auf ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 4,76 Mrd. Euro. Gemessen am Vorjahreswert von 3,68 Mrd. Euro entspricht das im Jahresvergleich einem Plus von 30 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern konnte im Jahresvergleich sogar um bemerkenswerte 45 % auf 3,16 Mrd. Euro klettern, was, wie gesagt, eine solide Wachstumsbasis bildet. Mit Blick auf das Konzernergebnis erkennen wir ein um 86 % im Jahresvergleich steigendes Ergebnis von 1.765 Mio. Euro. Ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 Euro für das erste Halbjahr übertrifft damit bereits sehr deutlich den Vorjahreswert von 0,39 Euro und kommt bereits an den 2019er-Wert von ebenfalls 0,68 Euro heran. Wirklich bemerkenswert.

Das Management hinter der E.ON-Aktie rechnet zudem aufgrund dieses starken Zahlenwerks mit einem insgesamt erfolgreichen und noch besseren Geschäftsjahr 2021. So soll das EBIT für das Gesamtjahr in einer Spanne zwischen 4,4 und 4,6 Mrd. Euro liegen. Beim Konzernergebnis möchte man hingegen einen Wert zwischen 2,2 und 2,4 Mrd. Euro erreichen. Im ersten Halbjahr hat man dafür definitiv bereits einen wichtigen Meilenstein gelegt.

Macht das die Aktie jetzt zu einem Kauf?

Ob das die E.ON-Aktie jetzt zu einem Kauf macht, ist natürlich eine interessante Frage. Wenn wir jedenfalls die untere Prognosespanne beim Konzernergebnis auf jede einzelne Aktie herunterrechnen, so könnte das Ergebnis je Aktie bei ca. 0,84 bis 0,85 Euro liegen. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 10,66 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 12,5. Ohne Zweifel nicht teuer. Zumal gemessen an den zuletzt ausgeschütteten 0,47 Euro Jahresdividende eine Dividendenrendite von 4,40 % dazukäme.

Das Management der E.ON-Aktie weist außerdem im Update darauf hin, sich an das eigene Dividendenversprechen halten zu wollen. Im Umkehrschluss bedeutet das weiterhin moderat wachsende Ausschüttungssummen je Aktie. Mit einem solchen Zahlenwerk könnte die Aktie daher grundsätzlich attraktiv sein. Wobei man von einem Energiekonzern natürlich keine Wunder erwarten sollte. Das Wachstum im ersten Halbjahr ist jedoch absolut stark.

