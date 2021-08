Foto: finanzbusiness Britische Bank platziert letzte Deutsche-Pfandbriefbank-Aktien des Bundes Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 67 | 0 | 0 12.08.2021, 10:13 | Beim Verkauf der letzten Anteile an der Pbb in Höhe von 3,5 Prozent hat sich der Bund für ein schrittweises Vorgehen entschieden, ein sogenanntes Dribble out. Über die Gründe sprach FinanzBusiness mit Kirsten Bradtmöller, Sprecherin der Finanzagentur.

