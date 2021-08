OVB: Wachstumsschub durch neue Märkte

Der Kölner Finanzdienstleister OVB habe laut Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research mit seinem Halbjahresbericht überzeugt. Durch neue Märkte in Süd-, West- und Osteuropa sehen die Analysten starkes Wachstumspotential und bestätigen ihr Buy-Rating mit erhöhtem Kursziel.

Laut SRC Research seien die Zahlen trotz der anhaltendenden schwierigen Situation aufgrund der Pandemie überzeugend gewesen. Die Gesellschaft habe über einen sehr steilen Anstieg von knapp 22 Prozent in den Erträgen aus Vermittlung auf über 159 Mio. Euro berichtet. Beim operativen Ergebnis auf EBIT-Basis habe sich sogar ein noch stärkerer Anstieg von über 66 Prozent, von 7,5 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 12,4 Mio. Euro, ergeben. Alle drei Regionen, Zentral- und Osteuropa, Süd- und Westeuropa sowie der Heimatmarkt Deutschland haben zu dieser Wachstumsstory beitragen können, so die Analysten. Insbesondere die Märkte in Süd- und Westeuropa mit einem Wachstum von 35 Prozent und die Märkte in Osteuropa mit einem Wachstum von 22 Prozent haben zu diesem Wachstumsschub beitragen können. In beiden Regionen sei das Wachstum im 2. Quartal noch größer als im 1. Quartal gewesen. Und beide Regionen haben ihre operative Marge deutlich ausbauen können. Diese liege in Süd- und Westeuropa nun bei rund 9 Prozent und in Osteuropa sogar bei knapp 11 Prozent, deutlich über dem ersten Halbjahr des Vorjahres.