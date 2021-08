KEPLER CHEUVREUX stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Tobias Lukesch

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Deutsche Börse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 138 auf 164 Euro angehoben. Aufwärtspotenzial für die Aktien des Börsenbetreiber böte unter anderem das Geschäft mit Finanzderivaten sowie das stärkere Wachstum des zugekauften US-Stimmrechtsberaters ISS, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch Marktanteilszuwächse im Geschäft mit der Abwicklung außerbörslicher Transaktionen im Zuge des Brexits oder weitere Übernahmeaktivitäten könnten die Papiere antreiben./la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.