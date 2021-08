Die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech musste im gestrigen Mittwochshandel (11.08.) kräftig Federn lassen.

Die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech musste im gestrigen Mittwochshandel (11.08.) kräftig Federn lassen. Das Bekanntwerden einer Prüfung durch die EMA in Bezug auf mögliche Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe ließ die Anleger nervös werden. Und so ging es für die Aktien von BioNTech und Moderna erst einmal eine Etage tiefer.

Dass es nun nach der Rekordjagd zu Gewinnmitnahmen kommt, sollte nicht überraschen. Die EMA-Prüfung bot dahingehend den entsprechenden Anlass.

Unsere letzte Kommentierung zur BioNTech-Aktie beendeten wir mit „Das exponierte Kursniveau und die ausgebildete imposante Fahnenstange mahnen zur Vorsicht. Noch scheint das Aufwärtsmomentum intakt zu sein, doch Gewinnmitnahmen sollten angesichts der jüngsten Kurssteigerungen nicht ausgeschlossen werden. Und diese könnten dann durchaus etwas kräftiger ausfallen…“

BioNTech haussierte in den letzten Tagen und Wochen auf imposante Art und Weise. Die ausgebildete Fahnenstange dokumentiert das. Da Verschnaufpausen / Korrekturen zuletzt ausblieben, fehlt es gegenwärtig an tragfähigen Unterstützungen. Und diese könnten in den nächsten Tagen schmerzlich vermisst werden.

Im Bereich von 330 US-Dollar lässt sich eine allenfalls als untergeordnet zu bezeichnende Unterstützung ausmachen. Wie belastbar diese ist, ist allerdings fraglich. Deutlich belastbarer scheint hingegen der Bereich der letzten Konsolidierung zu sein; also der Bereich 250 US-Dollar bis 200 US-Dollar. Spätestens in dieser Zone sollte das Ganze zum Stehen kommen, anderenfalls könnte es noch einmal brenzlig für die Aktie werden.

Kurzum. In den nächsten Tagen muss es der Aktie nun darum gehen, einen tragfähigen Boden auszubilden. Diese Phase könnte mit Blick auf die aktuelle Gemengelage durchaus volatil verlaufen.