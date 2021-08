Anlegerverlag CureVac: Jetzt geht’s los! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 12.08.2021, 10:32 | 38 | 0 | 0 12.08.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit viel Vorschusslorbeeren startet CureVac in den heutigen Handel. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei CureVac, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund acht Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 57,63 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen. Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Schließlich steht dieser Indikator bei 74,84 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. CureVac liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind. Fazit: Diese CureVac-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





