Frankfurt am Main (ots) - Die digitale Transformation und Kostenoptimierung sind

aktuell die Top-Treiber für Finanzinstitute, sich mehr mit Prozessmanagement zu

beschäftigen. Doch noch immer scheut die große Mehrheit der Finanzinstitute den

operativen Einsatz und lässt damit viel Potenzial liegen, wie die neue Studie

"Prozessmanagement & Analytics" der Unternehmensberatungen BearingPoint und

BPM&O zeigt.



Die Bedeutung des Prozessmanagements hat für Banken 2021 nach wie vor einen

hohen Stellenwert. Doch obwohl die Mehrheit der Finanzinstitute um den Nutzen

und das Potenzial wissen, wagen nur ganz wenige bislang den operativen Einsatz

von Analytics-Methoden wie beispielsweise Process Mining. Das zeigt die neue

Studie "Prozessmanagement & Analytics" der Unternehmensberatungen BearingPoint

und BPM&O. Für die Studie wurden Banken vorwiegend aus Deutschland, Österreich

und der Schweiz nach dem Stellenwert des Prozessmanagements befragt und die

Ergebnisse mit den Vorgängerstudien der Jahre 2012, 2015 und 2017 sowie

branchenübergreifend verglichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ein Drittel der befragten Banken sind stark von der Corona-Pandemie betroffenUnter den Studienteilnehmern gaben 32 Prozent an, stark bzw. sehr stark von derCovid-19 Krise betroffen zu sein. Kostensenkungen sowie Automatisierung undStandardisierung von Arbeitsweisen und Prozessen wurden in diesem Kontext alsprioritäre Projekt- und Transformationsziele genannt.Top-Treiber für Prozessmanagement in Banken: Effizienzsteigerung und digitaleTransformationIm Vergleich zu den Vorgängerstudien von 2012, 2015 und 2017 zeigen sichdeutliche Unterschiede in der Bewertung des Prozessmanagements und den damitverknüpften Zielen durch die Finanzinstitute. Die Top-Treiber fürProzessmanagement bilden 2021 die digitale Transformation (47 Prozent) sowieEffizienzsteigerungsprojekte (44 Prozent). Gesetzliche Anforderungen sindweiterhin ein wichtiger Treiber in Banken (38 Prozent), jedoch im Vergleich zu2017 nicht mehr an erster, sondern an dritter Stelle.Theodor Schabicki, Partner bei BearingPoint: "Banken stehen nicht erst seit derCorona-Pandemie unter enormem Effizienz- und Kostendruck. Das gestiegene Tempoder digitalen Transformation und der hohe Effizienz- und Kostendruck zwingt sienoch genauer auf die Prozesse und damit auf Verbesserungs- und Einsparpotenzialezu schauen. Doch obwohl die Banken um den Nutzen und das Potenzial desProzessmanagements wissen, nutzt doch nur ein kleiner Teil der FinanzinstituteMethoden wie beispielsweise das Process Mining derzeit operativ. Dabei ist dasPotenzial für Prozessmessungen und Process Mining vielfältig und insbesonderelängerfristig strategisch bedeutsam. Wir empfehlen den Finanzinstituten daher,