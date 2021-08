Die Deutsche Telekom hat abermals ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) gibt das Management mit 37,2 Mrd. Euro, was rund 200 Mio. Euro über der bisherigen Prognose liegt. Beim Mittelzufluss erwartet der Bonner Konzern 8 Mrd. Euro. Im abgelaufenen Quartal stieg das bereinigte operative Ergebnis organisch um 1,1 Prozent auf 9,4 Mrd. Euro. Am Ende verdiente das Unternehmen mit 1,9 Mrd. Euro doppelt so viel, wie noch ein Jahr zuvor.

Ausbruch abwarten

Aktuell steuert das Wertpapier der Deutschen Telekom auf seine aktuellen Jahreshochs bei 18,43 Euro zu, aber erst eine Beendigung der bisherigen Seitwärtsphase zwischen 11,00 und dem Jahreshoch kann für ein Folgekaufsignal mit mittelfristigen Anstiegschancen an rund 20,00 Euro sorgen. Für dieses Szenario würde sich ein entsprechendes Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE7KV4 anbieten. Unterstützungen findet das Papier dagegen um 16,63 Euro, darunter dürfte noch einmal ein Test des EMA 50 bei aktuell 16,28 Euro nicht ausbleiben. Von Abgabedruck ist jedoch nichts zu sehen, aktuell feiert die Deutsche Telekom eine sehr starke Handelswoche und könnte schon bald zu einem Ausbruch aus der laufenden Schiebephase ansetzen.