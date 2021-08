Nürnberg (ots) -



- Wertsteigerung von knapp 50.000 Euro: Häuser mit Pool kosten 13 Prozent mehr

als ohne, wie eine immowelt Analyse zeigt

- Corona-Krise als Preistreiber: Pools mit reinem Wertzuwachs von 17 Prozent

seit 2019

- Bei Eigentumswohnungen ist der Preisunterschied mit 2 Prozent deutlich

geringer, da sich zumeist mehrere Parteien den Pool teilen



Die Corona-Krise hat für einen Boom bei deutschen Poolbauern gesorgt. Die Zeit

in den eigenen Wänden und die Reisebeschränkungen in Urlaubsländern haben dafür

gesorgt, dass sich immer mehr Deutsche das Urlaubsfeeling ins eigene Haus geholt

haben. Doch welchen Effekt hat ein Pool auf den Wert der eigenen Immobilie? Eine

immowelt Analyse gibt die Antwort: Obwohl der Bau eines einbetonierten

Schwimmbeckens mit erheblichen Kosten verbunden ist, ist der Mehrwert, den es

generiert, oft größer als diese Kosten. Tatsächlich erhöht das Vorhandensein

eines Swimmingpools den Hauspreis deutschlandweit um 13 Prozent, was bei einem

durchschnittlichen Haus (5 Zimmer, 140 Quadratmeter Wohnfläche, 600 Quadratmeter

Grundstücksfläche) 46.890 Euro entspricht. So können die Baukosten des Pools -

je nach Größe und Ausstattung von 15.000 bis 50.000 Euro - häufig durch den

Wertzuwachs der Immobilie ausgeglichen werden.









Wie stark die Corona-Pandemie und die gestiegene Nachfrage den Wert von Pools

beeinflusst hat, zeigt der Vergleich zu 2019. Noch vor der Corona-Krise hat ein

Haus mit Pool noch 39.940 Euro mehr gekostet. Aktuell beträgt der Preisaufschlag

46.890 Euro, also 17 Prozent mehr.



Wer den Bau eines Pools plant, sollte neben den Anschaffungs- und Baukosten

allerdings auch die laufenden Kosten nicht unterschätzen. Die Kosten für Strom

durch Pumpe und Heizung, Wasser, Chemikalien, Reparaturen und Ersatzteile können

je nach Nutzung stark variieren. Experten rechnen aber selbst für einen kleinen

Pool mit jährlichen Betriebskosten von mindestens 1.000 Euro (Quelle:

www.schwimmbad.de).



Kaum Preisunterschied bei Wohnungen



Auf den Wert von Eigentumswohnungen hat ein Pool hingegen kaum Auswirkungen.

Deutschlandweit sind Wohnungen mit Pool lediglich 2 Prozent teurer als ohne. Der

geringe Unterschied könnte daran liegen, dass sich Eigentümer das Schwimmbad

häufig mit anderen Eigentümern teilen müssen - allerdings gilt das auch für die

Anschaffungs- und Betriebskosten.



Berechnungsgrundlage:



Datenbasis für die Berechnung waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabei

wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden.

Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Die mittels

hedonischer Verfahren errechneten Werte geben jeweils den Unterschied beim

Kaufpreis für ein beispielhaftes Haus (5 Zimmer, 140 Quadratmeter Wohnfläche,

600 Quadratmeter) und eine beispielhafte Bestandswohnung (3 Zimmern, 80

Quadratmeter, 2. Stock) mit und ohne Pool wieder. Es handelt sich um Angebots-,

keine Abschlusspreise.



Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem

Pressebereich unter https://presse.immowelt.de/ .



Über immowelt.de:



Das Immobilienportal http://www.immowelt.de ist einer der führenden

Online-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien. Gemeinsam mit

immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eine Reichweite von monatlich 68

Millionen Visits*. Immowelt.de ist ein Portal der immowelt Group, die mit

bauen.de und umzugsauktion.de weitere reichweitenstarke Portale betreibt und

leistungsstarke CRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. Die immowelt

Group ist eine Tochter der



* Google Analytics; Stand: April 2021



Pressekontakt:



immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg



Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-808

mailto:presse@immowelt.de



http://www.twitter.com/immowelt

http://www.facebook.com/immowelt



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/4992150

OTS: immowelt





17 Prozent Preissteigerung während PandemieWie stark die Corona-Pandemie und die gestiegene Nachfrage den Wert von Poolsbeeinflusst hat, zeigt der Vergleich zu 2019. Noch vor der Corona-Krise hat einHaus mit Pool noch 39.940 Euro mehr gekostet. Aktuell beträgt der Preisaufschlag46.890 Euro, also 17 Prozent mehr.Wer den Bau eines Pools plant, sollte neben den Anschaffungs- und Baukostenallerdings auch die laufenden Kosten nicht unterschätzen. Die Kosten für Stromdurch Pumpe und Heizung, Wasser, Chemikalien, Reparaturen und Ersatzteile könnenje nach Nutzung stark variieren. Experten rechnen aber selbst für einen kleinenPool mit jährlichen Betriebskosten von mindestens 1.000 Euro (Quelle:www.schwimmbad.de).Kaum Preisunterschied bei WohnungenAuf den Wert von Eigentumswohnungen hat ein Pool hingegen kaum Auswirkungen.Deutschlandweit sind Wohnungen mit Pool lediglich 2 Prozent teurer als ohne. Dergeringe Unterschied könnte daran liegen, dass sich Eigentümer das Schwimmbadhäufig mit anderen Eigentümern teilen müssen - allerdings gilt das auch für dieAnschaffungs- und Betriebskosten.Berechnungsgrundlage:Datenbasis für die Berechnung waren auf immowelt.de inserierte Angebote. Dabeiwurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden.Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Die mittelshedonischer Verfahren errechneten Werte geben jeweils den Unterschied beimKaufpreis für ein beispielhaftes Haus (5 Zimmer, 140 Quadratmeter Wohnfläche,600 Quadratmeter) und eine beispielhafte Bestandswohnung (3 Zimmern, 80Quadratmeter, 2. Stock) mit und ohne Pool wieder. Es handelt sich um Angebots-,keine Abschlusspreise.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unseremPressebereich unter https://presse.immowelt.de/ .Über immowelt.de:Das Immobilienportal http://www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien. Gemeinsam mitimmonet.de verzeichnet das Immobilienportal eine Reichweite von monatlich 68Millionen Visits*. Immowelt.de ist ein Portal der immowelt Group, die mitbauen.de und umzugsauktion.de weitere reichweitenstarke Portale betreibt undleistungsstarke CRM-Software für die Immobilienbranche entwickelt. Die immoweltGroup ist eine Tochter der Axel Springer SE.* Google Analytics; Stand: April 2021Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808mailto:presse@immowelt.dehttp://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/4992150OTS: immowelt