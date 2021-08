Dachfonds von HypoInvest

Der investor EuroBond Fof HI (WKN 977980) eignet sich dabei für den konservativen Anleger, Schwerpunkt sind in- und ausländische Rentenfonds. Etwa 80 Prozent des Fondsvermögens konzentrieren sich auf Euroland. Je zehn Prozent sollen in Immobilien- und Geldmarktfonds angelegt werden. Der Fonds verfügt über einen Ausgabeaufschlag von drei Prozent, die Verwaltungsvergütung beträgt 1,2 Prozent.

Eher wachstumsorientierte Anleger mit mittlerer Risikoneigung soll der investor World-Equity Fof HI (WKN 977981) ansprechen. Schwerpunktmäßig wird hier auf solche Investmentfonds gesetzt, die grundsätzlich in internationale Aktien investieren, dabei wird auch auf Länder- und Regionenfonds zurückgegriffen. Aktien aus den USA sollen dabei mit 46 Prozent gewichtet sein, europäische Titel sollen mit 31 Prozent und Aktien aus dem Raum Japan/Pazifik mit 15 Prozent vertreten sein. Der Ausgabeaufschlag beträgt fünf Prozent, jährlich fällt eine Verwaltungsgebühr von 1,5 Prozent an.

Der investor Global-Opportunities Fof HI ist ein Angebot für chancenorientierte Anleger. Es werden Investmentfonds ausgewählt, die hauptsächlich in Aktien anlegen. Den größten Teil des Fondsvermögens bilden mit 40 Prozent strategische Investments, in Renten- und Geldmarktfonds sollen 20 Prozent des Vermögens investiert werden. Eine besondere Rolle spielen aussichtsreiche Branchen, die mit 15 Prozent gewichtet werden sollen, und globale Themen, auf die sich 25 Prozent des Vermögens konzentrieren werden.

Die Fonds können noch bis zum 24. September zum Erstausgabepreis von 50 EURO gezeichnet werden, wobei Kunden der Direktanlagebank Sonderkonditionen erhalten. Die Depotbankvergütung aller drei Fonds ist auf 0,08% festgesetzt.