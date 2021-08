Hier sehen Versicherungsmakler die größten Vertriebschancen der Zukunft / mobilversichert-Maklerbefragung in Kooperation mit AssCompact (FOTO)

München (ots) - Eher jung, eher digital und bereits Kunde - hier liegt aus

Kunden im Bestand sind das Kapital der Zukunft. 46 % der Befragten sehen hiertendenziell das größte Vertriebspotenzial. Im Gegensatz dazu setzt rund einDrittel eher auf die Ansprache neuer Kunden (31 %). Knapp ein Viertel ist beider Frage unentschieden oder hat sich noch keine Meinung gebildet (23 %).Noch fehlt es aber an Möglichkeiten, Bestandskunden zu erschließen. 65 % derbefragten Makler haben nicht das Gefühl, das Vertriebspotenzial bei bestehendenKunden schon voll auszuschöpfen (Antwortoptionen "Nein, auf keinen Fall" und"Eher nein"). Demgegenüber glauben 21 %, dass sie die Chancen (eher) nutzen. 14% sind unentschieden."Makler wissen um die Potenziale, die sich im Bestand verbergen", so Dr. MarioHerz, Geschäftsführer von mobilversichert. "Aber ihnen fehlt noch das digitaleRüstzeug, um diese Kontakte effektiv zu nutzen und ihren Kunden weitere,passgenaue Angebote zu unterbreiten. Hier können professionelleBestandsmanagementsysteme nachhaltig unterstützen."Produktseitig steht das Kompositgeschäft ganz oben auf der Makler-Agenda. 70 %der Befragten sehen die größten vertrieblichen Chancen beim privaten Sach-,Haftpflicht-, Unfall-Geschäft (SHU) ohne KFZ. 60 % glauben, dass in derBetriebs-/Berufshaftpflichtversicherung die größten Vertriebspotenziale liegen.Gewerbliche Sachversicherungen halten 58 % für besonders vielversprechend.Über mobilversichertmobilversichert ist eine mehrfach ausgezeichnete Brokertech-Plattform für diegesamte Versicherungsindustrie. Das Unternehmen bietet Versicherern undVermittlern eine digitale Infrastruktur mit Smart Services für die zeitgemäßeVermittlung im Neugeschäft sowie ein professionelles Bestandsmanagement. Durchden hohen Digitalisierungsgrad können erhebliche Kosten- und Effizienzvorteilerealisiert werden. Diese kommen Kunden, Versicherungsmaklern und Versichererndirekt zu Gute.Das Herzstück der Plattform sind selbstlernende Algorithmen zur automatisiertenDatenabholung und Datenaufbereitung. Damit offeriert mobilversichert eine derderzeit schnellsten und einfachsten Lösungen für den Datenaustausch sowie fürprofessionelle Bestandsanalysen und digitalisierte Vertriebsaktivitäten. Zudemerhalten Vermittler alle relevanten Instrumente und Services, damit sie ihreKunden optimal in der digitalen Welt beraten und betreuen können.Versicherer können gegen einen Plattform-Beitrag den Datenaustausch zuangebundenen Maklern optimieren und ihre Vertriebsprozesse digitalisieren. Überdie Plattform erreichen sie mehr Vermittler und können ihre Angebote in einemneuen Vertriebskanal gezielt anbieten.mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance Services GmbH, dienach dem Kauf durch die PRINAS MONTAN GmbH zur Degussa Bank Gruppe gehört.Weitere Informationen unter http://www.mobilversichert.de .Über die Makler-StudieStudiendurchführung: AssCompact Abteilung StudienMethode: Online-UmfrageGrundgesamtheit: 627 VersicherungsmaklerZeitrahmen: 10.05.-16.05.2021Weitere Grafiken finden Sie unterhttps://www.mobilversichert.de/presseinformation/Gerne können Sie sich auch an den angegebenen Pressekontakt wenden.Pressekontakt:Kathrin DöbeleInsurcomms - ideas from scratchc/o SCRIPT Consult GmbHIsartorplatz 580331 MünchenTelefon: 0177/482 89 37E-Mail: mailto:kathrin.doebele@insurcomms.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137325/4992180OTS: mobilversichert