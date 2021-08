Tesla Model X mit zahlreichen Mängeln / Schwarze Bildschirme und Startprobleme / Dr. Stoll & Sauer verklagt Tesla Germany

Lahr (ots) - Insgesamt neun technische Mängel zählte ein Verbraucher in nurwenigen Wochen an seinem neuen Tesla Model X - das war zu viel. DieVerbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft hat deshalb am11. August 2021 Klage gegen Tesla Germany GmbH am Landgericht Offenburgeingereicht. Der Verbraucher will das Fahrzeug zurückgeben und sein Geldzurückhaben. Insgesamt erweckt das Model X von Tesla mit seinen Mängeln denEindruck, als ist die Entwicklung noch nicht ausgereift. Das Vertrauen in dieVerkehrssicherheit ist zerstört. Dr. Stoll & Sauer rät Tesla-Kunden, die gehäuftähnliche Mängel feststellen zur anwaltlichen Beratung im kostenlosenOnline-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) .Die Kanzlei gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die beiden Inhaber haben inder VW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbraucher einen830-Millionen-Euro- Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage)mit ausverhandelt. Derzeit führen sie in einer Spezialgesellschaft dieMusterklage gegen die Daimler AG (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfeststellungsklage-mercedes) .Fahrzeug-Reset behebt Mängel am Tesla Model X nur zeitweise