12. August 2021 – Antisense Therapeutics Limited [ASX: ANP | US OTC: ATHJY | FWB: AWY], (das Unternehmen) möchte im Hinblick auf seine Pläne für die Zulassungsverfahren zu ATL1102 bei der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) Folgendes mitteilen:

Angesichts der Ergebnisse, über die nach dem ‚Typ-C‘-Gespräch zwischen ANP und der FDA berichtet wurde, und in Anbetracht der positiven Rückmeldungen der FDA hinsichtlich der Designparameter für eine Phase-IIb/III-Studie in den USA (siehe ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 1. Juni 2021), hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit seinen fachkundigen Zulassungsberatern in den USA fortgesetzt, um die nächsten geeigneten Schritte für die Weiterentwicklung des Programms zu ATL1102 bei DMD in den Vereinigten Staaten einzuleiten. Dementsprechend hat das Unternehmen, wie von der FDA in ihrer Rückmeldung zum ‚Typ-C‘-Gespräch vorgeschlagen, einen Antrag auf eine beschleunigte Zulassung (Fast Track Designation/FTD) für ATL1102 bei DMD gestellt. Im Rahmen des FTD-Antrags hat das Unternehmen seine Absicht mitgeteilt, ein überarbeitetes klinisches Studienprotokoll einzureichen, das die mit der FDA besprochenen Eigenschaften hinsichtlich des Studiendesigns, einschließlich einer höheren und längeren Dosierung, enthält. ANP wird voraussichtlich auch die Protokollsynopse für eine neunmonatige Studie zur chronischen Toxizität an Affen einreichen, mit der die Verabreichung an Patienten über sechs Monate hinaus unterstützt werden soll.

Eine wichtige Entwicklung bei der Klärung des Behördenweges für das Unternehmen in den Vereinigten Staaten war die kürzlich erhaltene Rückmeldung der FDA zum FTD-Antrag des Unternehmens. Die FDA hat klargestellt, dass vor der Erteilung einer beschleunigten Zulassung das behördliche Verfahren zur Aufhebung der teilweisen Aussetzung des klinischen Verfahrens zu ATL1102 als Prüfpräparat (Investigational New Drug/IND), die in den USA eine Dosierung von ATL1102 derzeit auf 25 mg pro Woche über einen Zeitraum von sechs Monaten begrenzt, abgeschlossen sein muss. Konkret geht es darum, die erforderliche Dokumentation (aktualisierte klinische und toxikologische Protokolle) laut Vorschlag der FDA in eine Wiedervorlage aufzunehmen. Das Unternehmen hat gemeinsam mit seinen Beratern die überarbeiteten Studienprotokolle für die Einreichung seiner vollständigen Antwort auf die teilweise Aussetzung vorbereitet und wird die Marktteilnehmer auch weiterhin über wesentliche Fortschritte in seiner Planung für das Zulassungsverfahren in den USA auf dem Laufenden halten.