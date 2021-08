12.08.2021 / 11:31



* Geschätzte versicherte Schäden aus Naturkatastrophen beliefen sich auf 40 Mrd. USD - der zweithöchste jemals verzeichnete Wert für ein erstes Halbjahr seit 2011



* Der Wintersturm Uri verursachte in den USA versicherte Schäden von schätzungsweise 15 Mrd. USD - die höchsten Schäden, die das Land je für diese Gefahr verzeichnet hat



* Winterstürme, starke Hitzewellen und schwere Überschwemmungen rund um den Globus weisen auf die zunehmenden Risiken infolge sekundärer Naturgefahren hin, angetrieben durch die rasante städtische Entwicklung und den Klimawandel



Zürich, 12. August 2021 - Nach vorläufigen sigma-Schätzungen des Swiss Re Institute beliefen sich die Schäden aus Naturkatastrophen im ersten Halbjahr 2021 auf 40 Mrd. USD, wozu strenger Winterfrost, Hagel und Waldbrände beigetragen haben.[1] Damit liegt die Schadensumme über dem Durchschnitt der vorangehenden zehn Jahre von 33 Mrd. USD und stellt den zweithöchsten jemals verzeichneten Wert für ein erstes Halbjahr nach 2011 dar, als schwere Erdbeben in Japan und Neuseeland zu Gesamtschäden von 104 Mrd. USD im ersten Halbjahr führten. Man-made-Katastrophen haben zusätzliche geschätzte 2 Mrd. USD an versicherten Schäden verursacht - dieser Wert ist tiefer als gewöhnlich, was auf die verbleibenden COVID-19-Einschränkungen zurückzuführen sein dürfte.



Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bei Swiss Re: «Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich in höheren Temperaturen, steigenden Meeresspiegeln, unregelmässigeren Niederschlägen und stärkeren Wetterextremen. Da gleichzeitig die städtische Entwicklung rasant voranschreitet und die Anhäufung von Wohlstand in katastrophengefährdeten Gebieten zunimmt, führen sekundäre Naturgefahren wie Winterstürme, Hagel, Überschwemmungen oder Waldbrände zu immer höheren Katastrophenschäden. Die bisherige Erfahrung im Jahr 2021 unterstreicht die zunehmende Gefahr, die von diesen Risiken ausgeht, da immer grössere Teile der Gesellschaft Extremwetterereignissen ausgesetzt sind. So hat etwa der Wintersturm Uri zu Schäden geführt, deren Ausmass vergleichbar ist mit dem von Spitzenrisiken wie Hurrikanen. Die Versicherungsindustrie muss ihre Kapazitäten zur Risikobewertung dieser weniger gut überwachten Gefahren verbessern, um weiterhin und noch stärker zur finanziellen Widerstandsfähigkeit beizutragen.»