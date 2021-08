BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom bleibt auf Erfolgskurs. Das Geschäft der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US boomt. Doch auch in Europa kann der Telekommunikationsriese aus eigener Kraft wachsen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal hervorgeht. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der Bonner Konzern seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an.

Für das um Leasingerlöse und um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) werde jetzt ein Anstieg auf mehr als 37,2 Milliarden Euro erwartet, hieß es. Das sind gut 200 Millionen Euro mehr als bislang prognostiziert und rund vier Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr. Die neue Prognose und die Zahlen kamen am Finanzmarkt gut an. Die Telekom-Aktie lag am späten Vormittag mit einem Plus von zwei Prozent an der Dax-Spitze.