Ludwigshafen (ots) - Das Wirtschafts- und Finanzmagazin FOCUS Money hat der BKK

Pfalz eine "Hohe Empfehlung" als Ausbildungsbetrieb ausgesprochen. Insgesamt 240

Unternehmen in der Banken- und Versicherungsbranche wurden im Rahmen der Umfrage

analysiert und bewertet. Dabei standen besonders das Image und die Attraktivität

der Unternehmen im Vordergrund.



"Jedes Jahr bieten wir jungen Menschen den Einstieg in das Berufsleben. Daher

freut uns diese Auszeichnung besonders", so würdigt der Vorstandvorsitzende der

BKK Pfalz, Andreas Lenz, die Ehrung von FOCUS Money. "Auch in Corona-Zeiten

setzen wir hier als großer Arbeitgeber in der Metropolregion Rhein-Neckar auf

fundierte Ausbildung und sichern so unsere Fachkräfte von morgen."







In diesem Jahr begannen zwei junge Damen ihren Weg ins Berufsleben bei der freundlichen Familienkasse. Während der dreijährigen Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten durchlaufen sie alle wichtigen Abteilungen der BKK Pfalz, koordiniert und begleitet durch eine speziell dafür eingerichtete Ausbildungsleitung.

Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundliche Familienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovative Lösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versicherten kontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 170.000 Versicherte.