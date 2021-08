Katie Kapcsos wird Mitglied des Qualitätssicherungsteams von TruExtracts, dem kanadischen Cannabis-Extraktionslabor von Gaia Grow

Katie Kapcsos begann ihre Karriere in der Cannabisbranche im Jahr 2016 in der Ernteabteilung von Aurora; diese Position war Ausgangspunkt einer Karriere in einer der sich am schnellsten entwickelnden Branchen der Welt. Katie schloss ihr Diplom in Umwelttechnik am SAIT ab, während sie gleichzeitig an Wochenenden arbeitete und ein Team leitete, welches für die Überwachung und Versorgung von Pflanzen in der Anlage zuständig war; hierbei entdeckte sie ihr Interesse an der Branche und entwickelte tiefen Respekt für die Vorreiter, die den Weg zur Legalisierung ebneten.

Katie hatte das Glück, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen bei der Tätigkeit bei einem lizenzierten Produzenten (LP) zu entwickeln, der die Regeln und Vorschriften respektiert, und in Zusammenarbeit mit Menschen, die sich der Bedeutung ihrer bahnbrechenden Arbeit bewusst waren, Cannabis sicher und verantwortungsvoll zu produzieren.

Katie absolvierte später ein BSc-Studium in Umweltwissenschaften an der Royal Roads University und kehrte kurz nach ihrem Abschluss und der Legalisierung in die Cannabisbranche zurück. Sie verließ ihre Position als Quality Assurance Person (für die Qualitätssicherung zuständiger Mitarbeiter) bei einem anderen lizenzierten Produzenten, um bei TruExtracts anzufangen. Katie wird sich intensiv mit der TruExtracts-Anlage beschäftigen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen alle Vorgaben erfüllt. Außerdem wird sie neue Abteilungen und neue Produkte für die Tru-Produktpalette entwickeln.

„Katie ist eine sehr willkommene Verstärkung unseres Teams“, sagte Andre Sinclair, COO von TruExtracts. „Das Team, das wir aufgebaut haben, ist für unseren Erfolg von grundlegender Bedeutung. Katies Fähigkeiten und Erfahrung werden eine wertvolle Ergänzung sein, wenn wir Tru weiterentwickeln. Wir streben danach, ein bevorzugter Arbeitgeber im globalen Cannabissektor zu sein, und mit unserem starken Team bin ich sicher, dass wir weiterhin hochkarätige Teammitglieder gewinnen und unsere Geschäftstätigkeit ausbauen werden.“