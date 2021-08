Rentenbank: Kräftige Kreditnachfrage in den Fördersparten "Landwirtschaft" und "Erneuerbare Energien" im ersten Halbjahr 2021 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die Landwirtschaftliche Rentenbank einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Förderkrediten in ihrer Fördersparte "Landwirtschaft". Dies war insbesondere auf das "Investitionsprogramm Landwirtschaft" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zurückzuführen. Bei diesem Programm kombiniert die Rentenbank ihre Programmkredite für die Landwirtschaft mit Zuschüssen des BMEL für Investitionen in umwelt- und ressourcenschonende Technik.

"Ressourcenschonende Landbewirtschaftung sowie verstärkte Anstrengungen beim Klima- und Umweltschutz und die Verbesserung der Biodiversität sind zentrale Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht. Wir freuen uns daher sehr, dass das Bundesprogramm für diese Zwecke so gut angenommen wird. Mit unserer etablierten Förderinfrastruktur unterstützen wir damit landwirtschaftliche Betriebe bei den dafür notwendigen Weichenstellungen", so Dr. Horst Reinhardt, Sprecher des Vorstands der Rentenbank.