Mit Labormethoden vergleichbare Ergebnisse in Minutenschnelle am Point-of-Care - Hersteller LumiraDx und Vertriebsspezialist Keller Medical geben Distributionskooperation bekannt

Hürth / Bad Soden (ots) - Zwei Spezialisten im Bereich der

Point-of-Care-Diagnostik arbeiten zusammen: Kooperation umfasst den Vertrieb der

LumiraDx Platform für den deutschen Klinikmarkt.



Die deutsche Niederlassung von LumiraDx, ein Unternehmen der nächsten Generation

in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik und das traditionsreiche

Vertriebsunternehmen Keller Medical geben heute die Unterzeichnung einer

Vertriebskooperation für den deutschen Klinikmarkt mit Start ab dem 1. September

2021 bekannt.





Die beiden Unternehmen erschließen somit gemeinsam den Klinikmarkt, um denlangfristig geplanten, flächendeckenden Einsatz der LumiraDx Platform in diesemwichtigen Absatzmarkt zu sichern und eine schnelle, effiziente und zuverlässigemedizinische Diagnostik in der Klinik zu unterstützen.Die LumiraDx Platform ist ein innovatives POC-Diagnostik-System mit einemkleinen, portablen High-Tech-Gerät, Mikrofluidik-Teststreifen, einemstandardisierten einfachen Testablauf und einer nahtlosen, sicheren digitalenAnbindung an IT-Systeme. Mit seiner Mikrofluidik-Technologie der nächstenGeneration ermöglicht das System eine mit dem Labor vergleichbare Performanceüber ein breites Menü von diagnostischen Tests. Mit einer Entwicklungs-Pipelinevon derzeit mehr als 30 Tests entfällt die Notwendigkeit für den Einsatzmehrerer POC-Diagnostiksysteme und sorgt so für eine effiziente Diagnostik mitweniger Personalaufwand, Schulungsbedarf, Equipment, Wartung und Testmaterial."Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kooperation und wissen bereits aus dergemeinsamen Vergangenheit, dass wir ausgezeichnet zusammenpassen", sagt UweKlimpe, Geschäftsführer LumiraDx GmbH.Karl-Heinz Keller, Geschäftsführer Keller Medical GmbH: "Es freut mich, dass wirlangfristig mit einem so dynamisch wachsenden Unternehmen wie LumiraDxzusammenarbeiten werden und die Arbeit der Kliniken mit den neuestenTechnologien im Bereich der POC-Testung unterstützen können. Mit Hilfe einerengen, persönlichen Betreuung durch unseren Außendienst und unseres umfassendenServiceangebots unterstützen wir unsere Kunden jeden Tag mit vollem Einsatz."Über LumiraDxLumiraDx ist ein POC-Diagnostik-Unternehmen der nächsten Generation, das sichder Umgestaltung der patientennahen Gesundheitsversorgung verschrieben hat. Das2014 gegründete Unternehmen produziert und vermarktet ein innovativesPOC-Diagnostik-System mit einem breiten Testmenü und einer mit Labormethodenvergleichbaren Performance. Zudem versorgt LumiraDx medizinische Laboratorienmit Testtechnologien, die für die hochkomplexe Labortestung entwickelt wurden.Die Testlösungen von LumiraDx werden u.a. von Regierungen und führendenGesundheitseinrichtungen, in Laboren, Notaufnahmen, Apotheken, Schulen und amArbeitsplatz eingesetzt, um Gesundheitszustände und Erkrankungen zu screenen, zudiagnostizieren und zu überwachen. Das Unternehmen hat seinen Sitz inGroßbritannien und beschäftigt weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter. Es wird voninstitutionellen und strategischen Investoren unterstützt, darunter die Bill &Melinda Gates Foundation, Morningside Ventures, U.S. Boston Capital Corporationund Petrichor Healthcare Capital Management.Weitere Informationen finden sie unter https://www.lumiradx.com/de-de/ .Pressekontakt:LumiraDx GmbH, Deutschland:Uwe Klimpemailto:uwe.klimpe@lumiradx.comKeller Medical GmbH:Karl-Heinz Kellermailto:karl-heinz.keller@keller-medical.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147563/4992339OTS: LumiraDx