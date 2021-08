HAMBURG (dpa-AFX) - Ein starker Zuwachs beim Containertransport auf der Schiene stimmt den Hamburger Hafenbetreiber HHLA etwas zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte im Vergleich zum Vorjahr statt "moderat" jetzt "deutlich" steigen, teilte das Unternehmen bei der Vorlage der Halbjahresbilanz am Donnerstag in Hamburg mit. An ihrer Gewinnprognose hält HHLA-Chefin Angela Titzrath jedoch fest.

An der Börse wurden die Nachrichten negativ aufgenommen: Die HHLA-Aktie verlor am Morgen zeitweise mehr als sieben Prozent an Wert. Um die Mittagszeit war sie mit einem Minus von rund 4,5 Prozent immer noch schwächster Titel im Nebenwerte-Index SDax .