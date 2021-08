WARBURG RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 29,60 auf 30,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wohnimmobilienmarkt befinde sich auf Höhenflug, erinnerte der Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben