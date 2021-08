MANNHEIM (dpa-AFX) - Die konjunkturelle Belebung hat dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Dank des Sparkurses kehrte der Mannheimer Konzern in die Gewinnzone zurück. Für das Gesamtjahr wird der Konzern etwas zuversichtlicher. Zudem plant Bilfinger, einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie legte im Mittagshandel um bis zu 10 Prozent auf knapp 30 Euro zu. Seit Jahresanfang verteuerte sich das Papier um rund 16 Prozent.

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nun eine Marge gemessen am operativen Ergebnis (bereinigtes Ebita) von etwa drei Prozent und damit über dem Vorkrisenniveau 2019 an, wie der SDax -Konzern bereits am Mittwochabend mitteilte. 2019 hatte die Marge bei 2,4 Prozent gelegen. Für das laufende Jahr rechnet Bilfinger weiter mit einem deutlichen Umsatzwachstum.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 977 Millionen Euro zu. Dazu trugen alle Sparten bei. Der Auftragseingang stieg um 14 Prozent auf gut eine Milliarde Euro. "Wir hatten somit das beste Quartal seit mehr als einem Jahr", sagte Johansson in einer Telefonkonferenz. Damit erhöhte sich der Auftragsbestand auf rund 2,85 Milliarden Euro.

Nach einem operativen Verlust von 35 Millionen Euro im Vorjahresquartal machte Bilfinger im zweiten Quartal einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 26 Millionen Euro. Dazu trugen vor allem geringere Kosten bei. Die bereinigte Ebita-Marge betrug 2,6 Prozent. Unter dem Strich wies Bilfinger einen Gewinn von 13 Millionen Euro aus nach einem Fehlbetrag von 60 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Derweil will der Industriedienstleister mit einem Teil des Geldes aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona vorzeitig Schulden tilgen. Erst jüngst flossen Bilfinger 458 Millionen Euro aus dem Weiterverkauf der ehemaligen Facility-Management-Tochter zu. Ein anderer Teil soll an die Aktionäre in Form eines Aktienrückkaufs und einer Sonderdividende gehen sowie für Wachstum - sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe - verwendet werden.