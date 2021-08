Helaba mit einem starken ersten Halbjahr 2021

Frankfurt am Main (ots) -



- Ergebnis vor Steuern mit 293 Mio. Euro spiegelt positive Geschäftsentwicklung

in allen Segmenten wider

- Wachstum des operativen Geschäfts hält an - insbesondere Provisionsüberschuss

legt um 6 Prozent deutlich zu

- Risikovorsorge mit 141 Mio. Euro erneut sehr auskömmlich dotiert - weiterhin

kaum nennenswerten Ausfälle

- Solide Kapitalausstattung: CET1-Quote mit 14 Prozent

- Umsetzung der strategischen Agenda schreitet weithin gut und planmäßig voran

- Prognose: positiver Geschäftsverlauf auch im 2. Halbjahr erwartet - daher

Ergebnis deutlich über Vorjahresniveau



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen weist im ersten Halbjahr 2021 ein

IFRS-Konzernergebnis vor Steuern von 293 Mio. Euro aus und liegt damit sehr

deutlich über dem Vorjahr (-274 Mio. Euro) und in etwa wieder auf Normalniveau

der Vor-Corona-Phase. Nach Steuern lag das Konzernergebnis bei 201 Mio. Euro

(Vorjahr: -185 Mio. Euro). Das Halbjahresergebnis 2020 war stark von negativen

Bewertungseffekten infolge Corona-bedingter Verwerfungen an den Kapitalmärkten

geprägt. Das starke Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 stützt sich auf eine

positive Geschäftsentwicklung in allen Segmenten.







operative Geschäft wächst weiter und besonders erfreulich ist das erneute Plus

von sechs Prozent beim Provisionsüberschuss", betont Thomas Groß, Vorsitzender

des Vorstands der Helaba. "Unser diversifiziertes Geschäftsmodell gibt uns die

notwendige Stabilität und ermöglicht uns weiteres Wachstum. Gleichzeitig bleiben

wir unserer vorsichtigen Linie treu und haben die Risikovorsorge erneut sehr

auskömmlich dotiert."



Zur weiteren Entwicklung des Gesamtjahres erklärt Thomas Groß: "Wir

konzentrieren uns unverändert auf die Umsetzung unserer strategischen Agenda,

die gut und planmäßig voranschreitet. So diversifizieren wir unser

Geschäftsmodell noch breiter, modernisieren die IT-Infrastruktur und bauen das

Angebot nachhaltiger Finanzlösungen für unsere Kunden weiter aus. Wir gehen von

einem weiterhin positiven Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr 2021 aus und

erwarten daher ein Ergebnis für das Gesamtjahr, das deutlich über dem

Vorjahresniveau liegt."



