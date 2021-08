Nachdem die Aktie von Biontech aufgrund der guten Quartalsergebnisse durchgestartet ist, haben Sorgen um mögliche Nebenwirkungen nach Impfungen gegen Covid-19 den Aktienkurs einbrechen lassen.

Zuvor legte die Aktie des Mainzer Biotechunternehmens eine Rallye der Extraklasse hin. Ausschlaggebend waren die guten Quartalszahlen am Anfang der Woche: Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stieg der Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf knapp 2,8 Milliarden Euro nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für die ersten sechs Monate belief sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro nach einem Verlust von knapp 142 Millionen Euro im Vorjahr. Die Biontech-Aktie kletterte mit knapp 400 Euro auf ein neues Rekordhoch – ehe die Meldung der EMA-Prüfung den Run schlagartig beendete. Die Aktie brach gestern Abend um über hundert Euro ein, befindet sich aber wieder im Korrektur-Modus.

Ein Stimmungsbild aus dem Biontech-Forum auf wallstreet:online:

jensWaH: „Bei 288 Euro haben einige sicher gedacht: Es rutscht ganz nach unten weg, doch es gibt halt noch viele, die an Biontech glauben und die Zahlen belegen ja, dass sie sehr viel richtig machen. Der Kurs ist vielleicht wirklich schon sehr hoch gewesen und manch einer hier im Forum schrieb ja, dass eine 20- bis 30-prozentige Korrektur guttun würde. Die haben wir heute gesehen. Wenn sich der Kurs längerfristig über 300 Euro hält, sind dennoch sehr viele sehr zufrieden und haben mit dem Papier ordentlich verdient. Die Zocker haben sich sicherlich mächtig verzockt und mal auf die Socken bekommen. Vielleicht lernen sie daraus, dass Geld nicht nur Spielgeld ist.“

Magictrader: „Sehr gute Zahlen – muss man zugeben, da zögert sogar die Sell on good news Fraktion. Ist eine Nasdaq-Aufnahme tatsächlich realistisch? … Ich hatte ja gesagt, der Kurs muss sich Richtung 300 Euro beruhigen. Das ist die Basis für einen weiteren Anstieg. Aktuell ist die Aktie auf den ersten Blick nicht überteuert. Die Frage bleibt: Was kann man als AG noch im Jahr 2023 verdienen?“

echec: „Es war klar, dass Biontech ausgezeichnete Zahlen vorlegen würde. Meine immer sehr vorsichtigen Erwartungen (werde lieber positiv überrascht) wurden sogar noch etwas übertroffen. Die Guidance 2021 mit 2,2 Milliarden Dosen war klar, ist aber sehr konservativ und wird spätestens mit dem nächsten Quartalsbericht erneut hochgeschraubt. Die Analysten werden jetzt wieder hinterherhecheln und ihre Prognosen erhöhen. Apropos sell on good news: Wer vor den Quartalszahlen verkauft hat oder gar short gegangen ist, dem ist echt nicht zu helfen. Das war ein Anstieg mit Ansage.“

0x545350: „Der Kurs steigt erstmal nicht weiter, weil immer noch zu viele Angst vor sell on the good News haben. Wenn man aber sieht, dass wir fast doppelt so viel Umsatz wie erwartet und 60 Prozent mehr Gewinn als von Analysten prophezeit haben, ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt zu verkaufen. Und am deutlichsten beweisen das die Kurse von Moderna und Novavax. Sobald bei Biontech die Anleger verstanden haben, dass der Boden fest ist, geht es deutlich hoch.“

RandomGambler1: „Mir macht Moderna Sorgen, prozentual und nominal sowieso, stark wieder gestiegen. Wenn die Aktie korrigiert, dann weiß ich auch nicht, Biontech wird sich dem kaum entziehen können. Auf rationales Denken darf man da kaum hoffen. Die Übertreibung schmeckt mir nicht.“

Ennox: „Sollte einem das nicht etwas komisch vorkommen, wenn jetzt nahezu täglich neue Rekorde prophezeit werden? Bis vor kurzem waren es 500, dann 1.000, jetzt sogar 2.000 Euro. Bei so viel Euphorie bin ich erst einmal raus und warte darauf, dass die Shorties sich ihre Finger verbrennen und mir einen günstigeren Kurs bieten.“

Experalist: „Ich bin raus – schweren Herzens offen gestanden. Aber die Börse handelt Erwartungen und die können bei Biontech derzeit kaum höher werden – eher im Gegenteil. Ich beobachte den Wert weiter, falls er ordentlich korrigiert, würde ich vielleicht nochmal einsteigen.“

easymueller: „Die Bewertung ist völlig überzogen. Biontech soll mehr wert sein als eine Daimler AG mit einem Jahresumsatz von über 150 Milliarden Euro und über 280.000 Mitarbeitern? Das wird sich sehr schnell in den nächsten Tagen und Wochen korrigieren, auch wenn man natürlich nicht immer New- und Old-Economy vergleichen kann, aber das hier ist einfach zu krass.“

Bis zum nächsten Börsengeflüster.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion (mit Agenturmaterial)