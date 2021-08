Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Google zeigt zur Bundestagswahl Infos des Bundeswahlleiters an Google wird künftig bei Suchanfragen zu den anstehenden Wahlen in Deutschland gesicherte Informationen in einem eigenen Infobereich anzeigen. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin an. Dabei geht es um Antworten auf Fragen wie "Wann …