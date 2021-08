Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Varta-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Der Blick auf die Kurstafel dürfte Varta-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund sechs Prozent. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 152,95 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So fehlen aktuell nur rund rund acht Prozent bis zum Monatshoch. Diese finale Hürde liegt bei 165,90 EUR. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Wer weiß, wann es das nächste Mal solch einen Rabatt gibt. Für Varta-Skeptiker dürfte die aktuelle Bewegung dagegen keine Überraschung sein.

